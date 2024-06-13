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Gündem
TRT Haber 13.06.2024 08:17

Erdoğan dünya liderlerine seslenecek: Gündem Gazze'deki katliam

G7 ülkeleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın zirveye özel davetli olarak katılacak. Erdoğan, G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek. Gündeminde İsrail'in 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam olacak.

Erdoğan dünya liderlerine seslenecek: Gündem Gazze'deki katliam
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları... Küresel siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.

G7 Liderler Zirvesi'ne 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehri ev sahipliği yapacak.

Erdoğan özel davetli 

Zirveye, İtalya'nın yanısıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede özel davetli olarak yer alacak.

Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.
Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

Gazze'deki katliama dikkat çekilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak. 

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