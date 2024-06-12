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Gündem
DHA 12.06.2024 23:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes’i 80-72 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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