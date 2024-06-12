Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."