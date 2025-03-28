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TRT Haber 28.03.2025 15:34

Erdoğan: Bu cami Türkiye ve Gine arasındaki kardeşliğin nişanesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz." dedi.

Erdoğan: Bu cami Türkiye ve Gine arasındaki kardeşliğin nişanesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Dost ve kardeş Gine halkına en derin selam ve sevgilerini ilettiğini söyleyen Erdoğan, bugün sadece bir caminin değil aynı zamanda kalpten kalbe kurdukları bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yaptıklarını ifade etti.

"Camiler, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir"

Erdoğan, 2023 yılında temelini attıkları caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını niyaz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine'de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik."

Albayrak Grubu başta olmak üzere caminin proje ve finansmanından yapımına kadar emeği geçen herkesi şahsı ve milleti adına tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerime camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek Ezan-ı Muhammedi'lerin Gine'de atan kalplere huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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