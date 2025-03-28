Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demir yolu geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Suriye ile ulaştırma temaslarından süper hızlı tren projesine, metro ve otoyol yatırımlarından dijital platformlara yönelik yasal çalışmalara ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye ile kara, demir, hava yolu, denizcilik ve iletişim alanlarında temas halinde olduğunu anlatan Uraloğlu, "Suriye'de kara yollarına baktığımızda istenen standartlarda olmasa da hali hazırda işleyen bir sistem var." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, mevcut kara yollarının geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, söz konusu faaliyetlerin bir eylem planı çerçevesinde gerçekleştirileceğini ancak kara yolundaki iyileştirmenin ilk öncelik olmadığını kaydetti.

Demir yolu için de Suriye tarafında yaklaşık 50 kilometrelik bir hattın tamamen tahrip edildiğini belirten Uraloğlu, "O demir yolunu yapmak için gayret ediyoruz. Yapabilirsek Şam'a kadar demir yolunu bağlamış olacağız. Bu, gündemimizde." diye konuştu.

Şam Havalimanı uluslararası uçuşa hazırlanıyor

Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın Türkiye'nin teknik desteğiyle ayağa kaldırıldığını bildirerek, havalimanında bazı sistemleri kurduklarına işaret etti.

Havalimanında bir kısım radarların da temin edilerek kurulması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli olsun istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor, arkadaşlarımız sahada. Türk Hava Yollarının (THY) ilk etapta haftada üç şimdi ise 5 olan Şam-İstanbul seferleriyle Suriye'yi bütün dünyaya bağladık. Diğer hava yolu şirketlerinin de Sabiha Gökçen ve Esenboğa'dan Şam'a uçuş talebi var. Sabiha Gökçen'den Pegasus'un, Esenboğa'dan Ajet'in Şam'a uçuş talepleri var. Bize göre uygun, karşı tarafla görüşüyoruz. Geçen hafta sivil havacılık otoritesi Türkiye'deydi. Muhtemelen o da başlayacak."

Demir yolunda hedef 28 bin 500 kilometre

Uraloğlu, Türkiye'nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağını 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını ve bu hedefe Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Halkalı-Kapıkule ve Bilecik-Bursa-Osmaneli, Karaman-Ulukışla hatlarını yaparak, ulaşacaklarını dile getirdi.

Demir yolu konusunda hedeflerinin 28 bin 500 kilometre olduğunun altını çizen Uraloğlu, buna yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade ederek, "Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı'ya kadar inecek olan yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız." diye konuştu.

Mevcut hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında 4 saat 20 dakikada seyahat edilebildiğini, Bilecik'teki tüneller tamamlandığında bu sürenin 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, süper hızlı trenin de proje çalışmalarına başladıklarını, İstanbul-Ankara arasının saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gidileceğini söyledi.

Uraloğlu, demir yolunu yapmak kadar, demir yolu araçlarını üretmenin de kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Lokomotifimizden vagonlarımıza kadar kendimiz üretiyoruz." dedi.

160 kilometre hızla giden milli elektrikli tren setini önceki aylarda hizmete aldıklarını anımsatan Uraloğlu, "225 kilometre saat hızla gidecek olan trenimiz bizim bütün hızlı demir yolu hattımızda seyahat edebilecek. Prototipin ilk üretimini önümüzdeki sene bitirip denemelere başlayacağız. 2027, seri üretime geçme ile ilgili hedefimizdir. Ortaya bir iddia koyduk. O iddiayı takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı var"

Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini yüzeyden çözme şansının olmadığına dikkati çekerek, çözümün raylı sistem hatlarında olduğunu, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Şehir içinde ulusal ve uluslararası bağlantıları sağlayan hatlar haricinde metro hatlarının yapımının ilgili belediyelere ait olduğunu anlatan Uraloğlu, "Eğer belediye bunu Bakanlık üzerinden yaptırmak ister ve Bakanlık, Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla bunu üzerine alırsa yapabilir. Pandemi sürecinde Çam-Sakura Hastanesinin metro hattı... 'Metroyu belediye ben yapmıyorum.' dedi ve valiliğin koordinasyonuyla da o talep bize iletildi, aldık, yaptık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin de, Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşmayı da dikkate alarak, projede revizyon başlattıklarını bildirdi.

Ankara-İstanbul arasına yeni otoyol

Ankara-İstanbul arasında yapılacak otoyol projesine de dikkati çeken Uraloğlu, "Proje çalışmalarını başlattık. Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı'ya çıkan hattır." dedi.

Uraloğlu, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projelere dair eleştirilere de yanıt vererek, bu modelle projeleri hayata geçirirken, kamu kaynağını diğer bölgelerdeki köprü, tünel, yol projelerine ayırabildiklerini vurguladı.

Bakanlığın 70 civarında projeyi bu modelle hayata geçirdiğini belirten Uraloğlu, "51 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Hangi fiyatlarla? Yapıldığı yıldaki döviz fiyatları 51 milyar dolar yaklaşık. Bugün yapacak olsak 83 milyar dolardır." diye konuştu.

Uraloğlu, YİD modeliyle projeler yapmaya devam edeceklerini de belirterek, Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı trenle ilgili dünya çapında 3-4 ülkeden firmanın buna talip olduğunu kaydetti.

Garanti ödemeleri hakkında da Osmangazi Köprüsü örneğini veren Uraloğlu, "Garanti ettiğimiz rakamın 1,5 katını geçmiş durumda. 98 kilometrelik bir hattı bypass ediyor. Orada insanlara kazandırdığımız zamanı, yakıtı düşünün." ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistte ve kule yapımında sona yaklaştıklarını belirten Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Antalya'da yangın müdahale uçaklarının trafiği etkilemesini önlemek için, Orman Genel Müdürlüğüyle koordineli, yalnızca acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalıştıklarını da bildirdi.

Google'ın algoritma değişikliğine yakın takip

Google'ın algoritma değişikliğine de vurgu yapan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Google, zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gidiyor. Bu değişikliklerin 'kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını' söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkili olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacak."

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz." dedi.

5G'de hedef 2026

Uraloğlu, 5G'nin şu anda 34 üretim merkezinde denendiğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, 4 büyüklerin statlarını ve Meclisin belli noktalarını kapsadıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"5G'de hedefimiz bu yılın ilk yarısında bunun ihalesini yapmak. 2026'da da 5G'ye geçmek istiyoruz. Operatörlerle, onların beklentilerinin neler olduğunu, bizim beklentilerimizin neler olduğunu defaatle konuştuk, süreci başlattık."