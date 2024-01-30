Erdoğan: AK Parti Kongre Merkezi'nde davamızı daha fazla insana anlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı”ndan önce halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız"

Bugün iki sevinci ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. İnşallah birazdan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Burada Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız. Ancak bundan önce AK Parti Kongre Merkezi binamızın açılışını yapalım istedik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti Genel Merkez Hizmet binası ilk günden itibaren Söğütözü bölgesinin sembol yapılarından biri olmuştu. Kongre Merkezimizin de aynı şekilde ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra inşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında uzun bir süredir Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı gibi yüksek katılımlı programlarımızda yer sıkıntısı çekiyorduk. Kongre Merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkanları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk.

"Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor"

Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Nitekim kongre merkezimi sadece cepheleri geometrik formu, kemerli girişleri sayesinde geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Burayı inşa ederken gelenekle moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına, bilhassa hassasiyet gösterdik. Binamızın bir başka özelliği, giriş çıkışlardan kongre salonuna, otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor.

Buna ilave olarak ayrıca 500 kişilik bir davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye olanları, televizyon stüdyolar, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor. İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizin istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz.

"Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız"

Kongre binamız, aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır. Teşkilat mensuplarımızın yanı sıra toplumumuzun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Her zaman söylüyorum bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern, geniş, kullanışlı binalara sahip olmak elbette önemlidir ama aslolan buraları layıkıyla, hakkını vererek değerlendirebilmektir. Bizler burada yapacağımız hizmetlerle, eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. İnşallah daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla insana anlatacağız, daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz.