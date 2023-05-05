Az Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.05.2023 00:27

EPDK'nın ücretsiz yerli doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

EPDK'nın ücretsiz yerli doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen "Doğal gaz müjdesi" hayata geçirildi.

 24 Nisan ve 31 Mayıs dönemini kapsayan tarihlerde doğal gaz bedeli alınmayacak. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha önce yayımlanmıştı.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tahsil edilen faturalar için para iadesi

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi. 

ETİKETLER
Doğalgaz EPDK Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Akşener: Seçmen velinimettir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:07
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Seçimler ilk turda bitecek
01:34
Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
00:43
Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı: 8 yaralı
00:43
Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı
00:32
Çin'den ABD'ye mesaj: Ekonomik baskı ve kısıtlamalar kalkınmamızı durduramaz
00:21
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ