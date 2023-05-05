EPDK'nın ücretsiz yerli doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen "Doğal gaz müjdesi" hayata geçirildi.

24 Nisan ve 31 Mayıs dönemini kapsayan tarihlerde doğal gaz bedeli alınmayacak. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha önce yayımlanmıştı.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tahsil edilen faturalar için para iadesi

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi.