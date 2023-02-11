Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.

EPDK'nin açıklamasında, şu sözlere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."