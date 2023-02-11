Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: AA]
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.
Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.
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