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Gündem
AA 08.04.2023 13:57

Enkaz altındakileri arayarak kandıran sanığın 7 yıl 7 aya kadar hapsi istendi

Deprem sonrası enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandırdığı iddia edilen 18 yaşından küçük M.B. hakkında 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.

Enkaz altındakileri arayarak kandıran sanığın 7 yıl 7 aya kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir grubun anlık mesajlaşma platformu üzerinden enkaz altında kalan vatandaşları arayarak "seni kurtarmaya geliyoruz" diye oyaladıkları ve gülüp dalga geçtiklerinin belirlenmesi üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında söz konusu hesabın M.B'ye ait olduğunun belirlendiğine vurgu yapılan iddianamede, bilirkişi raporuna göre videodaki seslerin Yunus Sarıdağ, Hayati Toprak Özcan ve 18 yaşından küçük M.B'ye ait olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, ifadesinde depremzedelerle dalga geçmediğini öne süren M.B'nin, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıl 9 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

Diğer sanıklar ayrı mahkemede yargılanacak

Bu arada, yaşları 18'den büyük olduğu için soruşturması ayrı yürütülen sanıklar Yunus Sarıdağ ve Hayati Toprak Özcan hakkında ise aynı suçlardan ayrı ayrı 4 yıl 4 aydan 11 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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