Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Enis Berberoğlu'nun itirazı karara bağlandı
[Fotoğraf: AA ]
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına yönelik itiraz, üst mahkemece "karar verilmesine yer olmadığı" hükmüyle reddedildi.
Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
Berberoğlu'nun bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, "hak ilhali"nde bulunulduğuna karar verdi. Dosya 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına karar verdi.
Bunun ardından Berberoğlu’nun avukatları, 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı 15. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.
15’. Ağır Ceza Mahkemesi ise "karar verilmesine yer olmadığı" gerekçesiyle avukatların itirazını reddetti.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:54
Son Haberler
- 18:25
- 18:19
- 18:13
- 18:04
- 17:55
Sıradaki Haber
Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz