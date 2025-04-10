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Gündem
TRT Haber 10.04.2025 16:00

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Tören sırasında Türk ve Endonezya bayraklarını taşıyan 3 adet Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Erdoğan ve Subianto, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Ayrıntılar gelecek...

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Cumhurbaşkanlığı Endonezya Recep Tayyip Erdoğan
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