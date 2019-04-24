Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında, Genel Müdürlük binasında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Uzunkaya, gelecek günlerde önemli toplumsal etkinliklerin gerçekleşeceğine işaret ederek, bu etkinliklerde toplumda yüksek tansiyona sebep olacak olaylara karşı tüm illerin alması gereken tedbirleri gözden geçirmesi ve hassasiyetle takip etmesi talimatını verdi.

Her alanda özveriyle görev yapan personele teşekkür eden Uzunkaya, görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdür yardımcılarının, daire başkanlarının ve Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısının da katıldığı toplantıya, teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri video konferansla dahil oldu.

Kaynak: AA