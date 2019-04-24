Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyetler arası bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı. Her iki bakanlıktan Genel Müdür ve Daire Başkanı seviyesinde personel de toplantıda hazır bulundu.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı söz konusu toplantıda Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber