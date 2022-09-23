Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde tarihi imzalar atıldı. Sıfır Atık Projesi, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" ile diğer ülkelerde de yaygınlaşacak.

New York'ta 18 First Lady Emine Erdoğan'ın liderlik ettiği projeyi imzalarıyla da destekledi. Emine Erdoğan bundan böyle BM çatısı altında sıfır atığın küresel liderliğini yürütecek.

Peki Türkiye sınırlarını aşan proje nasıl başladı? Atıklar "çöp" değildir dendi.

2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi için yola çıkıldı.

Yaşanabilir bir dünya için bilinç oluşturması hedefleniyor

Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için bilinç oluşturması hedeflendi. Proje kısa zamanda yaygınlaştı. İlk olarak kamu kurumlarında çöpleri kaynağında ayrıştırmayı sağlayacak çöp kutuları yerleştirildi.

Sonra kademeli olarak okullara, alışveriş merkezlerine, hastanelere ve iş yerlerine yayıldı. 1 Ocak 2019'dan itibaren de ücretli poşet uygulaması başladı.

23 bin ton sera gazı salınımının önüne geçildi.

Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşumu engellendi. Plastik poşetler daha az kullanılınca yaklaşık 4 milyar lira da tasarruf edildi. 356 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu,, 437 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.

Atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi

2019'da projeye, "Sıfır Atık Mavi" eklendi. Yurdun dört bir yanındaki çalışmalar ile de "Sıfır Atık Projesi" destekleniyor, farkındalık oluşturuluyor.

Van'ın Başkale Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki kütüphane için, atık malzemelerden raf, masa ve sandalye yapıldı. Sinop'ta üniversite öğrencileri pazardan topladıkları organik atıkları üniversite yerleşkesine gömerek gübreye dönüştürüyor.