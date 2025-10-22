Hafif Sağanak Yağışlı 17.2ºC Ankara
Gündem
AA 22.10.2025 17:10

Emine Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara fidan sahiplenerek "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek olmaları çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan'dan "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek çağrısı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. http://gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yeşil Vatan Seferberliği" başlatıldı.

Bu kapsamda, ülke genelinde 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü NSosyal
