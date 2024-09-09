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Gündem
TRT Haber 09.09.2024 08:36

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı paylaşımı

20 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu, onlara başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."


Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.

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Eğitim Emine Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı
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