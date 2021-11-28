Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile eşine misafirperverlikleri dolayısıyla şükranlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, misafirperverliklerinden dolayı Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.
Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ISvmmze6r6— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021
Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Twitter
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