Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, misafirperverliklerinden dolayı Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ISvmmze6r6 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021

Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.