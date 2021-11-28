Cumhurbaşkanı Erdoğan EİT Zirvesi kapsamında liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında hükümet ve devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi kapsamında gittiği Türkmenistan'da liderlerle ikili görüşmelerde bulundu.
Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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