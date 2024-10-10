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Gündem
AA 10.10.2024 16:38

Emine Erdoğan'dan Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyaret
[Fotograf: AA]

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Linda Rama ile ilk olarak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ziyaret ederek, burada düzenlenen programı izledi.

Program, "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla "Kaba" performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu, ayrıca programda "shqipe" dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı.

Programda lider eşlerine, Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Emine Erdoğan, Tugaylar Sarayı'nı gezdi

Daha sonra Emine Erdoğan, Linda Rama ile Tugaylar Sarayı'na geçti. Sarayda, Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan el işi bir giysi olan "xhubleta" ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı.

Sarayın diğer bölümlerini de gezen Emine Erdoğan, Linda Rama'nın kendisinin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, geleneksel Arnavut mutfağından lezzetler ikram edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Emine Erdoğan, ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum. Ardından Tiran'ın sembol yapılarından Tugaylar Sarayı'nda, Arnavut kültürünün zamansız güzelliğini yansıtan geleneksel kıyafetler sergisini gezdik. Her biri ayrı bir hikaye anlatan giysiler, Arnavut halkının değerlerini günümüze taşıyor."

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