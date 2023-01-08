Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde suların büyük tehlike altında olduğuna dikkati çekti.

Son 3 ayın yağış miktarının, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldığını belirten Erdoğan, gelecek 100 yıl içinde Türkiye'nin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş beklendiğini kaydetti.

Erdoğan, "Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" sözlerini kullandı.