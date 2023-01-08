Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde de teröristlere darbe vuruldu. Kahraman Mehmetçik, burada da 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlık, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" mesajını paylaştı.