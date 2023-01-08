Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde de teröristlere darbe vuruldu. Kahraman Mehmetçik, burada da 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bakanlık, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" mesajını paylaştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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