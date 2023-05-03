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Gündem
AA 03.05.2023 12:19

Emine Erdoğan'dan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesine destek

Emine Erdoğan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyası kapsamında ana sınıfından liseye kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini söyledi.

Emine Erdoğan'dan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesine destek
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyası kapsamında ana sınıfından liseye kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığının her işin başında geldiğini, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasının şubatta hayata geçirildiğini söyledi.

 "Anasınıfından liselere kadar yemek ikram ediliyor"

Herkesi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle projenin tanıtımını gerçekleştiremediklerini fakat bakanlığın çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli veliler, anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor. Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor."

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