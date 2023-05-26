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Gündem
AA 26.05.2023 19:14

Emine Erdoğan'dan 'Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin zafer yolculuğunda kararlılığıyla, emeğiyle, gayretleriyle destek veren kadınların çok önemli bir yeri olduğunu, başarılarıyla sınırları aşan kadınlar ürettikçe, Türkiye'nin kazanmaya devam edeceğini ifade etti.

Emine Erdoğan'dan 'Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması' paylaşımı

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların Türkiye'sini müjdelediğini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyan kadınlarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduk. AK Parti'nin zafer yolculuğunda kararlılığıyla, emeğiyle, gayretleriyle destek veren kadınların şüphesiz ki çok önemli bir yeri var.

Başarılarıyla sınırları aşan kadınlarımız ürettikçe, Türkiye'miz kazanmaya devam edecek. Kendi kaderini milletimizin kaderiyle birleştiren, coşkusu ve sevgisiyle bizi yalnız bırakmayan tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

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