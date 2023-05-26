Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide yeni müjdeler yakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, atv ve a haber ortak yayınındaki konuşmasından öne çıkanlar:

Seçime son derece hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Meydanlar da bize "hazırız, bu işi bırakmayacağız" diyor. Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetle tanınan bir başkan var, öbür tarafta tabii bu eser hizmet söz konusu değil. Erdoğan'ın bir referansı var. Bu referansı oylayacak halkım.

Kendinden olmayana tahammülü olmayan KIlıçdaroğlu'nun linç kültürü yeni değil. Demokrasiden ne anladığını da görmüş oluyoruz. İlk başvurdukları yöntem linç oluyor. Bunu depremzedelerimize de yaptılar. Kendilerine oy vermediler diye demedikleri laf kalmadı. Elle kalp yapmakla kalpler kazanılmıyorsa kendine demokrat dede dedirtince de demokrat olunmuyor.

Muharrem İnce ile görüşme

Sayın İnce'yi adaylıktan çekilince aramıştım ve üzüldüğümü ifade ettim. Hastalanan validesi için de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Daha sonra tekrar Sayın İnce'nin rahatsızlandığını da duydum ve aradım. İkincide de böyle bir durum oldu ben kendisini yine aradım. Bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapalım dedik. Biz de insani görevimiz olarak Allah'ta şifalar diledik.

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Milleti kandırmaya çalışarak siyaset yapılmaz. Bunları milletimiz görüyor ve gerekli cevabı sandıkta verecektir.

"Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığı açıklandı"

PKK uzantısı Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. HDP'nin açıklamalarından bu işi anlıyoruz zaten. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Şu anda cezasını çekiyor. Kılıçdaroğlu, eğer çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Hani hak, hukuk, adalet diyordun? Terörle mücadelede onloara karşı durmaktan bahsediyorsun nasıl oluyor bu? Bunlara neden cevap veremiyor? Ver cevabını. İkinci turda neyin desteğini alacaksın pazar günü göreceğiz. Bütün mesele şimdi sandıkta her yönüyle belli olacak.

"Öldürülmüş teröristler için 'insanlık kaybetti' demişti"

Bu yapay milliyetçilikle ilgili halkımız biliyoruz ki kararını verdi. Ama yine de biz anlatacağız. Bunlar yalanı çekirdek gibi yiyorlar. Bay bay Kemal, yalanın yalancının piri. Önüne gelene nefret kusuyor. İnsanın siyasette ilkesi olmayınca böyle olur. Dağdaki teröristlerin çektikleri destek videolarına karşı bir kez bile bizim size ihtiyacımız yok dediler mi? Hayır.

Kana kan diye slogan atanlarla yan yana gelmekten çekinmediler. Yanındakiler de teröristlerile anılmaktan imtina etmiyorlar. İstanbul İl başkanının terörist seviciliğini herhalde görmüşsünüzdür. Öldürülmüş teröristler için "insanlık kaybetti" demişti.

"CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik"

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görmeli diye düşünüyorum. PKK ile kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır. CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik. İnşallah bundan sonra da onlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Çözüm sürecinde burası çok şeye tanık oldu. Bu konuda neleri çözmeye çalıştık çok tartışmalarını yaptık.

İnsanoğlu öyle doyumsuz ki, başbakanlık görevi verdiğimiz zat, ayrılırken bir konuşma yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar demişti. Dİğeri istifasını getirdiği zaman yanındaki arkadaşlarının kifayetsiz olduğunu söylemişti. Ben onların gramajını biliyordum. Onlarla beraber yaşadıklarımızı biliyordum.

"Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir hesap uzmanı ki, 40 milletvekilliği verdi"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için onlara ihtiyacı var. Yarım puan 1 puan civarında hepsini toplasan zaten biri de yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp yapıp koltuğu nasıl kaparım? oldu. Birinci turda gördük.

İyi Parti ve HDP ağırlıklı olanlar bunlardı. Diğerleri 1 puan bile sağlayamadı. Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir hesap uzmanı ki, 40 milletvekili verdi bunlara.

"Paramparça olacaklar, duman olacaklar"

Bunların dışarda da akıl hocaları var. Biz büyük bağımsız ve güçlü bir Türkiye kurmaya çalışırken onlar bölünmüş ve küçülmüş bir Türkiye istiyorlar. Biz istikrar istiyoruz onlar kaos istiyor. Bu hesaplları tutmayacak, paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bir kısmı belki tamamı emekliye ayrılacaklar.

Partiden ayrılıp tekrar katılmak isteyenlere biz kapımızı kapatmayız ama sabıkasına bakmak gerekir. Onların birçoğuna ihtiyacımız yok.

Bahçeli'nin geçici TBMM başkanlığı

Meclis'in açılışını şu anda Devlet Bey'İn başkanlığıyla yapılacak. En yaşlı aday olarak gereği budur. Devlet Bey daha önce kabul etmemişti ama şu an kabul ettiler. Onunla süreci başlatmış olacağız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir kabinemiz olacak. Kadrolarımızı yenilemekten geri durmadık, durmayacağız. Dinamik ekiplerle yola devam edeceğiz.

Muhalefetin yasak manipülasyonu

Bunlardan hiçbir zaman doğru bir söz duymadım. Belediye başkanlığım sürecinde de çok şey söylediler. Konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır devam da edecektir. Topluma sürekli karamsarlık yüklüyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu tam bir fitnedir. Ben böyle bir şey bugüne kadar duymadım. Bunlarda her numara var. Hangi konser engellendi? Salgında bile online konserler düzenlendi.

Korku imparatorluğu kurarak vatandaşımızı kandırmaktan geri durmuyor. Dün bir de mesaj göndermiş. Kredi kartı vaadi vermiş, yalan vaatlerle milleti aldatmaktan vazgeçmiyor. Şu anda 323 Meclis'te Cumhur İttifakı'nda. Sana Cumhur İttifakı yol vermediği sürece sen komisyondan neyi geçiriyorsun. Yetki Meclis'e, Plan Bütçe Komisyonu'na aittir. Bol keseden atıyorsun.

Kaldı ki başkanlık sisteminde bunu hiç yapamazsın. Meclis Genel Kurulu'ndan kararın geçmesi lazım. Bu ülkede bir sorun varsa yine biz çözeriz. Çözme yetkisi 323 ile bizde. Bu tür şeyleri halletme yine bizim irademizdedir.

"Londra piyasasından 300 milyar dolar alıyormuş, hepsi yalan"

Senin bir sıfatın yoksa yurt dışından sana delikli kuruş vermezler. Kime neyi verirler bunu ben çok iyi bilirim. Londra piyasasından 300 milyar dolar alıyormuş. Hepsi yalan.

Defne'de yüzde 90 CHP aldı ama biz hastaneyi yaptık mı yaptık. Sağlık Bakanıma dedim ki 'hemen bu işi yapacağız. Ne kadar zamanda yapacaksın' dedim, 2 ayda yaparım dedi. Ve gerçekten 2 ayda Defne'de hastane bitti. Biz de gittik açılışını yaptık. Ve bu hastane hasta alımına başladı.

Yapamazlar dediler, biz açılışını yaptık. İzmir ve Van'da da deprem olduğunda partinin oyunu değil vatandaşımızı düşündük. Van'da çok ciddi bir yatırım yaptık. Büyükşehir Belediye başkanı malum örgütün elemanıydı. Su sorununu bile çözemedi, biz çözdük. DSİ oranın su sorununu çözdü. Edremit var ki, adeta yalılar yapıldı. Çok güzel yatırımlar yapıldı, tabii şu anda da maalesef iyi bir oy çıkmıyor oradan. İzmir'de de aynı milletvekini aldık. CHP'ye oy veriyorlar yatırım yapmayalım demedik. Bu gerçekleri görmemiz lazım.

Kapalı kapılar ardında 'Anayasa' pazarlığı yapılmış

CHP Genel Başkanının kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlığın bir kısmı da belli ki Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesidir.

Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Cumhurun ve Cumhuriyetin garantisidir.

"Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştüğü durum utanç verici"

Batı medyası tüm ilgi ve alakasını bize kanalize etmiş durumda. Sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlaki hak getire. Yapılanların farkındayız. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz. Oradaki FETÖ uzantıları ile attıkları adımlar bunlar. Bizi üzen durum Türkiye'deki belli kesimlerin de bu haberlere inanması.

Almanya'da Türk gazetecilerin gözaltına alınmasını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştüğü durum utanç verici.

Ülkemdeki hiçbir gazeteci işini yaptığı için engellenmemiştir. Bunların tutuklu dedikleri gazetecilerin birçoğu silah bulandırmaktan ya da esrar, eroin bulundurmaktan içeride.

"Enerjide yeni müjdeler yakın"

Enerjide yeni müjdeler yakın. 21 yıldır bunların iktidar diye bir şey söz konusu olmadı. Biz 21 yıldır sismik araştırmalar yaptık, sondajlar yaptık. Netice alamadık. Sondaj gemileri aldık, kendi kendimize yeter hale geldik. Zamanla 4-5 gemiye çıkardık, araştırmaları artırdık. Çok daha rahat hareket eder hale geldik. Hamdolsun, doğal gazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan ile mukayese ederken onların konumu farklı. Bizim şu anda önceliğimiz Karadeniz.

Ordu ve Rize’de birisinde petrol, birisinde doğal gaz konusu var. Rezervi iyi yakalamamız halinde çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Sakarya’da da rezervimiz daha da artabilir.

İlk bir ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyu da mutfakta 25 metreküp ücretsiz vereceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanının hediyesidir diye bir not düştük altına. Bütün gayemiz vatandaşlarımızın hayat kalitelerini artırmak. Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var.

"Bugün petrol aradığıız bu dağlarda teröristler kol geziyordu"

Gabar'daki keşifle de sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Türkiye tarihinin en büyük keşfini yakaladık. 100 bin varil gün petrol üreteceğiz. Bugün petrol aradığıız bu dağlarda teröristler kol geziyordu.

Bay bay Kemal'İn salladığı gibi değil bu işler. Aile ve Gençlik Bankamızın da kaynağı ortaya çıktı. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hemen yapacağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı başta olmak üzere ev bütçesine başka gelirler de sağlayacağız.

Yeni evlenen gençlere geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sunacağız. Kadınların iş ve aile yaşamını dengeleyecek politikaları da güçledireceğiz. Sadece vatandaşımızdan pazar günü onay bekliyoruz. Yürü Erdoğan demeleri halinde süratle parlamento ile el ele vereceğiz. Kendi milli kaynaklarımızı yine milletimizin hayrına kullanacağız.

Büyükşehirlerde fahiş kira artışı

Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızı bu fahiş kira artışlarına karşı korumak. Biliyorsunuz yüzde 25 sınırı getirmiştik. Vatandaşlarımızı bir defa enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunu biz yaptık. Adalet Bakanlığının tedbirleri olacak. Çeşitli destek paketleriyle konut arzını artıracağız. Toplu konut adı altında meseleye çözümler üretiyoruz.

İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olunca kiptaş'ı kurdum. Yüzbinlerce konut inşa ettik. Ekrem Bey geldi geleli ne kadar konut inşa etti? Doğru dürüst hiçbir şey yok. Yalan bol. Biz TOKİ ile yoğun bir şekilde konut inşasını devam ettiriyoruz. Yarısı Bizden adımını attık. Kentsel dönüşümü de kapsayacak şekilde yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Zemin etütleri yapılmak suretiyle de inşaatları ciddi manada yoğunlaştıracağız.

Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar bizim rezerv alanımız olarak bekliyor. Sorunlu zeminleri bu taraflara taşıyacağız. Pazar günü neticeyi alalım, Kanal İstanbul'da temeli attık devamı gelecek.

Temmuz ayı maaş zamları

En düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkardık. Daha artımanın çalışmalarını arkadaşlarım yapıyor. Memurların en düşük maaşını Temmuz'da 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik. EYT'lilerin tüm haklarını verdik. İlk maaşlarını aldılar. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar yapılıyor. Komisyonun toplanıp çalışması ile belirleniyor. Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız gereken adımları atacağız.

Enflasyon da düşüş eğilimine girdi, tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Seçimden sonra piyasalarda rahatlamayı göreceğiz. Terörü bitirecekmiş. Terörü yanındaki teröristler ile birlikte mi bitirecek? Biz terörü sıfırlama noktasına geldik.

"Afrin'i geri alacağız' dedi"

Pervin'in kendisi 'Afrin'i geri alacağız' dedi. Bizim olduğumuz bir Türkiye bunlar bu adımları atamaz, avcunu yalar. Gıda fiyatlarına gelince yaz dönemi ile birlikte dengeye kavuşacak. Düşüş başladı. Bundan sonraki süreçte çok daha farklı olacak. Girdi maaliyetleri azalıyor, arz artıyor.

45 bin öğretmen ataması yaptık. Bunun yanında 4 bini aşkın engelli ataması yaptık. Bu süreçte Kabine'nin oluşumu ile birlikte yeni ne gibi atamalar yaparız bunları değerlendireceğiz. Sağlık alanında da 40 bini aşkın atamalar yaptık.

Bizim bu konularda tıkanma gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Yapamayacağımız şeyleri vaadetme gibi bir olayımız da yok. Gençliğin önünü açmak bizim hep önceliğimiz olmuştur. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu yüzden de parlamentoya gençlerimizi almak için ufuk hızıyla bir adım atalım istedik. Bunu da lafta bırakmadık. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Nasıl karşı çıktıklarını hatırlayın. Parlamentoyu çoluk çocuklarla mı dolduracaksınız demişlerdi. Gençlerimiz de kendilerini kanıtladı. Parlamentoya girmeden önce bunlar siyaset mektebinde okuyarak geldiler aday oldular. Ben gençlere güveniyorum.

"Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa"

Zihinsel devrim olarak düşündüğüm için bu seçim için çok önemsiyorum Bizim başlığımız şu olsun dedik. Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa. Milletçe bu işi hafife almamak gerekiyor. Hep beraber sandığa diyelim. Hafife almayalım. 1 oyun çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Bu defa gitmesem de olur demeyelim. Sensiz olmaz. 28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gidelim. Gelin şahlanış döneminde hepimizin harcı olsun.