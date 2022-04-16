Emine Erdoğan'dan iftara katılan sanatçılara teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eserleriyle gönüllere dokunan ve başarılarıyla kültür-sanat mirasına kalıcı izler bıraktıklarını ifade ettiği sanatçılara, iftar programına katkı ve katılımları için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum."
Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 16, 2022
Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/qpeNfaQr3s
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