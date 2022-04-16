TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların hayatlarını biraz yavaşlatıp, içlerine biraz daha eğilebilme ve derinleşme imkanı bulduğu mübarek ramazan ayının ortasına gelindiğini anımsattı.

Ramazan ayının, Hadis-i Şerifte, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş” olarak nitelendirildiğini anımsatan Şentop, mesajında, "Bu değerli vakitte bütün bir yeryüzü sorumluluğumuzu yeniden hatırlıyor, kendimizden başlayarak halka halka büyüyen vicdani ve insani dikkatimizi merhametle büyütmenin, herkes için iyi olanı gerçekleştirmenin yollarını arıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dünya Yetimler Günü olarak kabulü Müslümanlar kadar bütün insanlık için büyük önem arz ediyor"

Dünyanın hassas kalpler için "hep olduğu gibi" tahammülü zor zamanlardan geçtiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Evlerimizin içine kadar akan şiddet, vahşet, savaş, terör ve başka felaketlerin görüntüleri içinde zaman zaman nefes almakta zorlanıyoruz. Çelişkiler, tutarsızlıklar, değişik merkezli gerilim ve çatışmalar arasında yine de insan olarak kalmaya, elimizi güçsüzlere ve ihtiyacı olan herkese uzatmaya mecbur olduğumuzu biliyoruz.

Ortasını mağfiret kabul ettiğimiz ramazan ayının 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabulü Müslümanlar kadar bütün insanlık için büyük önem arz ediyor. Yetimlerin bağışlanmaya vesile olması bakımından da ayrıca düşünülmesi gereken bu özel günü, bugün de yeniden idrak ediyor ve dikkatlerimizi dünyanın her yanına serpilmiş yetimlerimize çevirip, insani ana gündemlerimizden biriyle daha yakından hemhal olmaya çalışıyoruz."

"Yetim çocuklarımız için her zaman hayati bir dokunuş olacaktır"

Bireyler kadar toplumların da yalnızlaşıp yüzüstü bırakılabildiği bir çağda, UNICEF rakamlarına göre muhtelif sebeplere bağlı olarak dünyada 140 milyon yetim çocuk bulunduğunu kaydeden Şentop, gerçekte bu sayının daha yüksek olduğuna inanıldığını ve her yıl bu rakama 3 milyon yeni çocuk eklendiğini belirtti.

Küresel olduğu ölçüde kırılganlığı da artan dünyada zincirleme reaksiyonların, zayıf ve güçsüz toplumları bir anda yıkım ve sosyal çalkantılarla yüz yüze bırakabildiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Böyle bir vasatta çoğu İslam coğrafyasında olan yetim yavrularımızın sorumluluğu, içimizde ağırlık noktası oluşturuyor.

Yetim kardeşlerimize karşı olan davranışlarımızı ilahi öğretiyle öğrendiğimiz gerçeğini ve alemlere rahmet Peygamber Efendimiz (sav)’in yetim olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu konudaki sorumluluk ve hassasiyetimiz bir kat daha artıyor.

Vakıf geleneğinin kesintisiz devam ettiği toplumumuzda, halihazırda sivil toplum kuruluşlarımız yüzlerce ülkede hiçbir ayırım yapmaksızın yetim çocuklarla ilgili çeşitli projeler yapıyor ve sponsorların desteğiyle kalıcı ve çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerini ve çalışanlarını bu özel ilgi ve çalışmaları için tebrik ve takdir ediyorum. Sistematik iyilik bilinci ve eylemi dünyayı bütünüyle kurtaramasa da yetim çocuklarımız için her zaman hayati bir dokunuş olacaktır.

İyiliğin onarıcılığına sığınarak, ramazanda biraz daha yoğunlaşan ve incelen duygularımız toplumsal hayatın akışını etkileyip, başkalarını da düşünmenin köprülerini kuruyor. Bu gönül köprülerinde adımlarken yetimlerimizi, güçsüz insanlarımızı yeni bir bakışla selamlıyor, geçip gitmek yerine durup bakmanın ve bir şeyler yapmanın değerli bahçesine giriyoruz. Yetimlerimizle çiçekleniyor, dünyayı daha tahammül edilebilir bir yere dönüştürdüğümüzü hissediyoruz.

Yetimleri ihmal etmenin kalbimizi ihmal etmek ve çürümeye terk etmek olduğu inancıyla; yeryüzünde iyilik için çalışan bütün kardeşlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum."

