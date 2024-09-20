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Gündem
AA 20.09.2024 13:13

Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin"Yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan ve 17 Eylül'de Hatay'da açılışı yapılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Paylaşımında, geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde atılan tohumların, bugün Hatay'da yeşerdiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, yarınlarımızı emanet ettiğimiz kızlarımız için sevgiyle inşa edilmiş bir yuva. Gönül Elçileri projesi kapsamında umutla ve hayallerle örülmüş bir geleceğin timsali olan merkezin, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada aile sıcaklığında, güvenle yetişecek kızlarımıza başarı dolu bir hayat diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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