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Gündem
AA 19.11.2023 12:34

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz" dedi.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

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