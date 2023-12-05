Emine Erdoğan'dan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin adım

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı ve 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ı, Katar Eğitim Şehri'ne gelişinde Katar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Katar Emiri'nin kız kardeşi Şeyha Hind bint Hamad Al Sani karşıladı.

Emine Erdoğan, Katar Vakfı'nda Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış için yapılabilecekler, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 15 Kasım'da Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ndeki İnisiyatif Hareketi'nin devamı niteliğindeki eylem planları da Erdoğan ve Moza'nın gündemindeydi.

Gazze’nin yeniden inşası ve ihyası için de yapılabileceklerin ele alındığı görüşmenin sonunda Emine Erdoğan, Şeyha Moza eşliğinde Katar Vakfı’nı gezdi, vakfın özel misafirleri için hazırlanan hatıra defterine imza attı.

[Fotoğraf: İHA]

Emine Erdoğan'dan paylaşım

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, Şeyha Moza ile dünyaya ortak barış çağrısının yapıldığı Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin İçin Tek Yürek inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli bölgelerinden lider eşleri ile birlikte Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğimiz gelecek buluşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Bugün harabeye dönüştürülen Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz. Destekleri ve samimi ev sahipliği için Şeyha Moza bint Nasır Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum."

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi", pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenmişti.

Zirvenin ortak metninde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin, sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkati çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayriinsani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz."