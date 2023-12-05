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TRT Haber 05.12.2023 12:46

Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TFF'nin ziyareti ve yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, "Güzelim futbolumuzun kirletilmesine müsaade edemeyiz. Kendisinde güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yasadışı bahis basta olmak uzere. Yasadışı bahisle ilgili Adalet Bakanlıgımızla çalısıyoruz.

Güzelim futbolumuzun kirletilmesine müsaade edemeyiz. Kendisinde güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz.

Fenomenlerin gelirleri mercek altında

Masak ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

Saadet zinciri soruşturması

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimini kabul etmiyor, reddediyoruz. Göreve geldiğimden beri bu duruma ilişkin hiçbir tutumu da görmedim Yasadısılık kokan bir mesele varsa orada biz varız.

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