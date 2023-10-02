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Gündem
AA 02.10.2023 15:54

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Habitat Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Habitat Günü programının, daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Habitat Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyayı, herkesin refahı için sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer haline getirmeye, küresel "Sıfır Atık" hareketi ile söz verdiklerini hatırlattı.

Dönüşümün ve değişimin ilk adımının, güvenli ve temiz kentlerden geçtiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Bu amaçla bu sene kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programının, uluslararası işbirliğini güçlendirmeye ve sonuçlarının daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Fikirleri ve önerileriyle katkı sunan tüm temsilcileri kutluyor, programın hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

 

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