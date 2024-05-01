Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

Emine Erdoğan, 1 Mayıs mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, "Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan, dayanışma ve mücadelenin özünde emek olduğunu da vurguladı.

Paylaşımında "Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın" ifadesini kullandı.