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TRT Haber 01.05.2024 10:47

Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan'dan "1 Mayıs" mesajı

Emine Erdoğan, 1 Mayıs mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, "Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan, dayanışma ve mücadelenin özünde emek olduğunu da vurguladı.
Paylaşımında "Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın" ifadesini kullandı.  

 

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