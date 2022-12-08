Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını yaptı.

Merkeze gelişinde, Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, merkezin açılış kurdelesini kesti.

Merkezdeki atölye çalışmaları kapsamında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve onlarla sohbet eden Emine Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Merkez Sorumlusu Güneş İpek'ten bilgi alan Erdoğan, daha sonra merkezde atıklardan yapılan ürünlerin sergilendiği bölümü gezdi.

"Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir"

Çocukların da yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun, "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir." şeklindeki sözlerini alkışlayarak çocuğu tebrik etti.

Küçük Reyyan, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine burada atıklardan yapılan ürünleri tek tek anlattı. Erdoğan, diğer çocuklara da söz verdi.

Daha sonra merkezdeki kompost üretim alanını gezen Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen el ve pedal yardımıyla manuel çalışan kompost makinelerini de inceledi.

Ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, merkezi çok beğendiğini belirterek, "Altındağ Belediyemizi kutluyorum. Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eğitimler bütün belediyelerimize yansır. Bütün çocuklarımız bu eğitimden faydalansın istiyorum." diye konuştu.

Çocukların sıfır atıkla ilgili sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Erdoğan, torunlarına da örnek olması için kayıtları göstermek istediğini dile getirdi.

Çocuklara içerisinde sıfır atık oyunu ve sıfır atık kitaplarının yer aldığı paketler ile Sıfır Atık Okulu sertifikalarını veren Erdoğan'a, Belediye Başkanı Asım Balcı da atıklardan yapılan bir tablo takdim etti.

Emine Erdoğan, daha sonra merkezin bahçesini gezerek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanı buldu"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, merkezin faaliyetine bir süre önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'nın dört bir tarafından okullar, gençlik merkezleri, kurslardan çocuklarımız önceden randevu alarak, buraya geliyorlar, eğitimlere tabi tutuluyorlar. Özellikle, çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu ana kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanını buldu ve yoğun bir ilgi var."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırladıkları bu merkezin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Balcı, bu örneği tekrarlamak için gelip yerinde gören çok fazla kurum ve kuruluş olduğunu da dile getirdi.

Çocuklara bu bilinci aşılamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Balcı, eğitimlerin çevre mühendisleri ve alanında uzman kişilerce verildiğini anlattı.