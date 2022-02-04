Her yıl binlerce turisti ağırlayan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserlerden biri olan Aziz Sofya Katedrali'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy ile bir araya geldi.

İkili, TİKA tarafından katedral için geliştirilen Türkçe Sesli Rehber Projesi'nin açılış programına katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna'da Türkçe öğrenimine büyük ilgi

Programda konuşan Emine Erdoğan, kültür alanında karşılıklı atılan adımlara değindi.

İstanbul ziyaretlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda, geçtiğimiz sene de Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehber hizmetlerini birlikte başlattıklarını belirten Erdoğan, Kiev'de Aziz Sofya Katedrali'nde de Türkçe sesli rehber hizmeti başlatmak için bir arada olduklarını söyledi.

Emine Erdoğan, Ukrayna'da Türkçe öğrenimine büyük bir ilgi olduğu bilgisini aldığını belirterek bunun, kültürel yakınlaşmanın bir göstergesi olduğuna da dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'dan Kırım Ailesi Okulu'na ziyaret

Emine Erdoğan, Aziz Sofya Katedrali'ndeki programın ardından Kırım Ailesi Okulu'nu ziyaret etti.