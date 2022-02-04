Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını da kıldığı, Prof. Dr. Osman Öztük İncirli Bostan Camii'nin açılışında şunları kaydetti;

Prof. Dr. Osman Öztük hocamız bizim de üzerimizde çok emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Alimlerin malum öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Şimdi burada Kadıköy İmam Hatip'in yanıbaşında böyle bir tatbikat camiinin yapılmış olması da tüm Kadıköy'deki İmam Hatip öğrencileri için bir fırsat. Ayrıca bu çevre için de büyük bir fırsat. Mimarisi de çok çok güzel oldu.

Burada emeği geçenlere, Allah razı olsun diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat camiinin yapılmış olması da buraya ayrı bir hava ayrı bir zenginlik katmış oldu. Çevre artık bu noktada manen zengin olmuş oldu. Tüm Kadıköy İmam Hatip'deki gençlerimize bu tatbikat camiini en güzel şekilde zenginleştirmelerini kendilerinden istiyorum.