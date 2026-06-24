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TRT Haber 24.06.2026 10:24

Emine Erdoğan: Suyun her damlasını korumalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Su Verimliliği Seferberliği’nin su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir dönüşüm hareketinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan: Suyun her damlasını korumalıyız

Emine Erdoğan, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Su Verimliliği Seferberliği’nin, su kaynaklarının korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, bu kapsamda hayata geçirilen “Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci”nin önemine dikkat çekti.

Söz konusu sistemin suyun her damlasını koruma yaklaşımını tüm alanlarda daha da güçlendireceğine inandığını ifade eden Emine Erdoğan, uygulamanın sürdürülebilir su yönetimi açısından kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.

Suyun bereketini korumaya yönelik çalışmaların önemine değinen Emine Erdoğan, bu anlamlı adımın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni etti.

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