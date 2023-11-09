Emine Erdoğan: Nefreti zırh gibi kuşanmış bir devlet dünyamızı felakete sürüklüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen "Çocuklar ve Gençler İş Başında-Orta Asya'da İklim Değişikliği" konulu uluslararası foruma katıldı.

Forumda konuşma yapan Emine Erdoğan, çocukların çocukluklarını doyasıya yaşayabilecekleri, temiz, özgür ve güvenli bir dünya için atılan her adımı canıgönülden desteklediğini ifade etti.

"İklim krizi bir çocuk hakları meselesidir"

Emine Erdoğan, çevre krizlerinin kıtaları, okyanusları aşan boyutlarından ötürü, farklı coğrafyalarda toplanarak çözüm aramayı çok anlamlı bulduğunu, bu vesileyle Türk dünyasının kadim şehirlerinden Taşkent'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, "8 milyar insanla birlikte bütün canlı hayatını tehdit eden iklim krizinden en çok çocuklar etkileniyor. UNICEF, her üç çocuktan birinin, bu tehdide maruz kaldığını kaydediyor. Dolayısıyla iklim krizinin, bir çocuk hakları meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef, tahribatta hiçbir tarihsel sorumluluğu olmayan Orta Asya, Afrika, Akdeniz gibi coğrafyalar, en riskli bölgeler haline geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık Projesi'nin hedef kitlesi çocuklar ve gençler"

Dünya için yapılanlar kadar, yapılmaktan vazgeçilenlerin de önem kazandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdiğimizden bu yana geçen 6 senede edindiğimiz kazanımlarla projemizin bugün ne mutlu ki küresel bir harekete dönüşmesini kutluyoruz. Biliyoruz ki projenin en önemli hedef kitlesi ve aynı zamanda ana aktörü olan grup, çocuklar ve gençlerimiz. Onları projemize aktif bir şekilde dahil etmek için başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliklerimizi güçlendirdik. Doğaya duyarlı tüketimi eğitim merkezlerimizden başlatmak için okullarımızı atık kumbaraları, kompost gübre makinaları, geri dönüşüm kütüphaneleriyle donattık."

Müfredata eklenen çevre ve iklim değişikliği dersleriyle yetinmeyerek bütün derslerin tabiata karşı sorumlulukları hatırlatacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Emine Erdoğan, doğayla bağlarını koparmamış, cümle mahlukata merhametle bakan çocuklar yetiştirdiklerinde onların hakkaniyetli bir dünya kuracaklarından şüphesinin olmadığını ifade etti.

Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla çocukların gelecekleri hakkında fikir ve söz sahibi olmaları, dünyalarını koruyacak bilgilerle donanmaları ve çevre ahlakıyla yetişmelerini önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin girişimleri ile Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan, başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun da asıl amacı, elbette nesiller arası adaleti sağlamaktır. Bu vesileyle sizleri de öncelikle Genel Sekreter (Antonio) Guterres ile başlattığımız 'İyi Niyet Beyanı' inisiyatifini imzalayarak gelecek adına bir sorumluluk hareketi olan 'Sıfır Atık Projesi'ne' destek vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

"İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor"

Emine Erdoğan, bugün bu buluşmanın da ispatladığı gibi herkesin çocuklara daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için seferber olduğunu vurguladı.

"Fakat ne yazık ki çatışmaları, terör ve işgalleri engelleyemediğimiz, çocuklarımızı koruyamadığımız sürece bütün iyi niyetli çabalarımız anlamını kaybediyor." diyen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Ekim'den bu yana İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği saldırılarda kaybettiğimiz çocuk sayısı, son 3 yılda bütün çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların sayısını çoktan aştı. Nefreti zırh gibi kuşanmış, merhametini kaybetmiş ve vicdanının sesini susturmuş bir devlet, çocukların üzerine füzeler, bombalar yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor. Ateşkesi kabul etmeyen İsrail, hiçbir insani yardımın Gazze'ye ulaşmasına da imkan tanımıyor. Korkunç bir zulüm, vicdanlarda telafisi imkansız yaralar açıyor. Çocukların, annelerin feryadını diline, dinine, teninin rengine göre ayırmak, bu insanlık suçuna ortak olmaktır."

Emine Erdoğan, akan kanı durdurmanın yegane yolunun dini ve tarihi bağlardan, siyasi ve ticari ilişkilerden azade, meseleye vicdan ve merhamet ekseninde bakmaktan geçtiğini vurguladı.

"Çocukların büyüyebildiği bir dünya istiyoruz"

Myanmar'da, Somali'de, Ukrayna'da ve Suriye'de gösterdikleri hassasiyeti, Filistin'de de gösterdiklerini belirten Emine Erdoğan, aynı yaklaşımı bütün dünyadan beklediklerini kaydetti.

Emine Erdoğan, yeryüzündeki hiçbir zulme seyirci kalamayan Türkiye'nin, önce ateşkesi, ardından kalıcı bir barışı tesis etmek için girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bizler, çocukların büyüyebildiği, yeryüzünü kanlarıyla değil gülüşleriyle boyadıkları bir dünya istiyoruz. İsimlerini şehit listelerinde değil madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmeyi diliyoruz. Ailelerini Auschwitz'te kaybetmiş vicdanlı Yahudiler, Filistin'de akan kanı durdurmak için çırpındıkça, katliamın soykırıma dönüşmesine seyirci kalmayan toplumların haykırışları göğe yükseldikçe insanlığa dair umutlarımız yeşeriyor."

Emine Erdoğan, iklim değişikliğini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun, tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, bu anlamlı buluşma için Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetine, Zamin Uluslararası Kamu Vakfına, UNICEF'e ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Forumda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Jamileh Alamolhoda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova da konuşma yaptı.