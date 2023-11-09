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Gündem
AA 09.11.2023 15:46

Bakan Göktaş çocuklar için kitap seslendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık stüdyosunda çocuklar için kitap seslendirdi.

Bakan Göktaş çocuklar için kitap seslendirdi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının hazırladığı Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler dizisinden "Altın Dilli Kız" isimli masal kitabını okudu.

Altın Dilli Kız kitabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Dostu kitap değerlendirmesinde yer alan evrensel ahlak kurallarına uygunluk, milli manevi değerlerle uyumluluk, çocukların psikososyal gelişmelerine sunulan katkı, dil gelişimine sağlanan yarar gibi birçok başlıktan tam puan aldı ve çocuklar için yararlı kitap olarak nitelendirildi.

Göktaş, kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce gönüllü okuyucuları için Milli Kütüphane'de oluşturulan Konuşan Kitaplık stüdyosunda görme engelli çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar için seslendirdi.

Bakan Göktaş, çocukları erken yaşta okumaya teşvik etmek, onlara okumayı sevdirmek amacıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listesi oluşturduklarını belirterek, "Listemizi her geçen gün geliştiriyoruz. 2018'den günümüze kadar 0-18 yaş çocukları için hazırladığımız listemizle birlikte 1502 kitap çocuklarımız için uygun içerikli olarak değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çocuk Kitapları Haftası'nda çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla masal kitabı seslendirdiğini vurgulayan Göktaş, çocukların kişisel ve kültürel gelişimleri için her alanda çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini kaydetti.

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Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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