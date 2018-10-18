Emine Erdoğan Moldova'da huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, ziyaretin ikinci gününde, Gagauz Özerk Yeri başkenti Komrat'ta tadilat ve onarımı TİKA tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kızılay'ın medikal malzeme yardımlarının da verildiği ziyarete Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon da eşlik etti. Huzurevi bahçesine TİKA tarafından yapılan seranın da ziyaret edildiği programda huzurevi sakinleri yöresel şarkılardan oluşan mini konser verdi.

Emine Erdoğan daha sonra Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bölge insanları tarafından ellerinde Türk bayrakları ile coşkulu sevgi gösterileri ile karşılanan Emine Erdoğan, Moldova'da Türkçe konuşan insanlarla karşılaşmanın mutluluğunu paylaştı.

Emine Erdoğan, Gençlik Merkezi'nin Gagauz'un geleceğine armağan olduğunu belirtti.

Ziyarette Emine Erdoğan'a bakan eşleri eşlik etti.

Kaynak: AA