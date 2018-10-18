CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in vefatı nedeniyle sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı.

Anı ölümsüzleştiren büyük usta #AraGüler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum... Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/9e49zUk6oL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 18 Ekim 2018

Ara Güler'in daha önce kendisini çektiği bir kareyi paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Anı ölümsüzleştiren büyük usta Ara Güler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA