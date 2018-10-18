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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Ara Güler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in vefatı nedeniyle sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı.


Ara Güler'in daha önce kendisini çektiği bir kareyi paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Anı ölümsüzleştiren büyük usta Ara Güler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ara güler
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