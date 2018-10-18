Artık trafikte öncelik yayaların

Trafik cezalarını artıran düzenlemeler TBMM'de kabul edildi.

Düzenlemeye göre yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen "Açık Kapı Eğitim Programı"na katıldı.

Trafik cezalarını artıran yeni yasayı bir devrim olarak nitelendiren Soylu, "Artık yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içerisine aldı. Artık yayada kusur aranmayacak. Aniden yaya kendini geçide attı, yayaya öncelik tanınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bunu kanunlaştırdı. Kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber