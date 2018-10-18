  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.54
    EURO 6.397
  • BIST 99022.44
    ALTIN 217.694
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Artık trafikte öncelik yayaların

Artık trafikte öncelik yayaların

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik cezalarını artıran yeni yasayı bir devrim olarak niteledi. Soylu, "Artık yaya öncelikli bir trafik olacak" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Artık trafikte öncelik yayaların

Trafik cezalarını artıran düzenlemeler TBMM'de kabul edildi.

Düzenlemeye göre yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen "Açık Kapı Eğitim Programı"na katıldı. 

Trafik cezalarını artıran yeni yasayı bir devrim olarak nitelendiren Soylu, "Artık yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içerisine aldı. Artık yayada kusur aranmayacak. Aniden yaya kendini geçide attı, yayaya öncelik tanınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bunu kanunlaştırdı. Kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER