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Gündem
AA 13.04.2023 20:14

Emine Erdoğan Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde esnafı ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Emine Erdoğan Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sivas Belediyesince ilçede yaptırılan ve kasap, kuruyemiş, süt ürünleri, el örgüleri gibi ürünlerin pazarlandığı "Doğanşehir Esnaf Çarşısı" önünde depremzedelerle görüştü.

Tek tek ilgilendiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, afetzedelerin taleplerini dinledi, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Emine Erdoğan, daha sonra konteyner çarşıdaki esnafın iş yerlerini ziyaret ederek, depremzede esnafa hayırlı işler diledi.

 "Doğanşehir Esnafına ilk destek Emine Erdoğan'dan"

Konteyner kentteki esnafa alışveriş yaparak ilk desteği veren Erdoğan, çeşitli hediyelerle de afetzede çocukların yüzünü güldürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisini yalnız bırakmayan depremzede ikizler 4 yaşındaki Giray ve Gökay Güneş ile 7 yaşındaki Çınar Özpolat'a konteyner çarşıdaki bir iş yerinden beğendikleri kıyafetleri alarak hediye etti.

"Sizin için buradayım"

Erdoğan, daha sonra Teknokent etkinlik çadırında depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kurduğu çadırda çocuklarla sergilenen gösteriyi izleyen Erdoğan, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan çocuklara, "Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Sizin için buradayım" dedi.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek eşlik etti.

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Emine Erdoğan Malatya
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