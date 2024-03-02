Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.03.2024 19:03

Emine Erdoğan lider eşleriyle sergi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan lider eşleriyle sergi gezdi

Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Antalya Diplomasi Forumu'nun Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'na katıldı.

Daha sonra Regnum Carya Otel'e geçen Emine Erdoğan ve misafirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan özgün tasarımlardan oluşan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri daha sonra aynı fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.


Lider eşlerine, coğrafi işaretli ürünlerden Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Ezine peyniri, Antakya künefesi gibi birçok ürün ikram edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra lider eşleri onuruna yemek verdi.

Yemeğe, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Esvatini Kraliçesi Inkhosikati la Nkambule, KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, Sırbistan Cumhurbaşkanı eşi Tamara Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesinin eşi Mirela Beciroviç, Afrika Birliği Özel Temsilcisi Bineta Diop, Kosova Cumhurbaşkanı eşi Prindon Sabriu, KKTC Başbakanı eşi Zerrin Üstel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, Mozambik Cumhuriyeti Dişileri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, uluslararası kuruluş temsilcileri, bazı ülkelerin dışişleri bakanları, bakan eşleri ile Yemenli aktivist Tevekkül Karman katıldı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Pakistan'da şiddetli yağış: 17 ölü, 23 yaralı
19:11
ABD Gazze'ye havadan insani yardım bıraktı
18:33
THY Avustralya'ya ilk uçuşunu yaptı
18:52
AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi
17:01
Savunma sanayiinde ihracat rekoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da tedavi gören hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da tedavi gören hastaları ziyaret etti
FOTO FOKUS
AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı
AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ