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Gündem
TRT Haber 02.03.2024 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanımız eskiden sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Türkiye, sağlık merkezi haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili Antalyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personele kolaylıklar diliyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak vatandaşlarımıza şimdiden Allah'tan şifa diliyorum.

Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik.

Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye... Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin elbette eksiklikleri çıkabilir. Vatandaşlarımızın kimi serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede bitireceğiz.


Tabelalarda "Herkesin Başkanı" ifadesi, kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru düzgün havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez.

Hastanelerle ilgili rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Açılışını yaptığımız bu muhteşem şehir hastanemizin, sadece Antalya'nın değil, buraya gümbür gümbür turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olsun diyorum.  

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