Emine Erdoğan, Ankara'daki depremzede Gönen Ailesi'nin iftar sofrasına konuk olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi.

Milli Okçu Mete Gazoz'un da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, "Hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu" dedi.

"Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" dedi.