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Gündem
AA 08.11.2024 16:17

Emine Erdoğan: Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KADEM tarafından Haliç Üniversitesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital çağda kadınlar, hem bilgeliği hem de yeniliği taşıyan öncü birer güç. Bu önemli hususu tüm boyutlarıyla 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla ele alan 6. Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldık. Teknolojinin kadın gücüyle birleşerek daha adil bir gelecek inşa edeceğine dair inançları pekiştiren zirvenin hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın dijital dünyada ilham veren yolculuklarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

 

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