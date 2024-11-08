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TRT Haber 08.11.2024 14:19

Bakan Fidan: Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu yönde ilerliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Bakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeliyiz" dedi.

Bakan Fidan: Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu yönde ilerliyor

Bakan Fidan, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplatısında şunları kaydetti:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlemekte. Çok boyutlu iş birliğimiz giderek güçleniyor. ticaret, ekonomi, turizm ve kültür alanlarında önemli adımlar atıyoruz. İçinde bulunduğumuz bölge çok sayıda sorun barındırmakta. Bu zor coğrafyada Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor. Kazan-kazan yaklaşımıyla halklarımızın refahına katkı sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan başbakanı Miçotakis bu yöndeki siyasi iradelerini açık biçimde ortaya koymuşlardır. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz".

"Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz"

"Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Liderlerimizin ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini benimsiyoruz. Kıbrıs meselesini Ada'daki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceğiz. Ada'da hem Türklerin hem Rumların güvenliğini mümkün kılacak yeni bir ruha ihtiyaç var. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak bölgemizde savaş, gözyaşı ve dram görmek istemiyoruz."
 

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