Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan bu çağrı şimdi İstanbul'dan yükseliyor

Emine Erdoğan, bugün açılışı yapılan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde açılışını gerçekleştirdikleri, "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak" sergisinin İstanbul’daki açılış programında uluslararası misafirlerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler Vakfımız ile Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Yankılar" sergisi, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler’den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı, ne mutlu ki, şimdi İstanbul’dan yeniden yükseliyor." diyen Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin öncülüğünde insanlığa yöneltilen bu davetin, bir vicdan sesi olarak, ortak değerlerimizi

hatırlatmasını ve gelecek kuşaklara ilham olmasını diliyorum. Zira onlar, kendi çağlarını aşan duruşlarıyla bugün de sınırların ötesine ulaşarak gönüllere yön çizmeye devam ediyor. İki güçlü mirası yaşatan bu anlamlı serginin, daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."