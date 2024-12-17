Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi kalkınma hamlelerinin bir parçası

Emine Erdoğan, kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel lansman programına katıldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, haziran ayında Anadolu'nun hikayesini tüm dünyaya anlatmak üzere bir yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün, bu anlamlı yolculuğun başka bir durağında bir araya geldiklerini söyledi.

Emine Erdoğan, "Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimiz, bugün ilk gösterimini gerçekleştireceğimiz belgesel serisi ile görsel bir tanıklığa dönüşecek." diye konuştu.

Anadolu'nun, insanlık tarihinin en zengin ve en eski arşivi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Anadolu coğrafyasının her detayının "tarihi bir belge" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Bölgelerin yöresel özelliklerine değinen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin'in zanaat dolu taş sokaklarından, Rize'nin yeşil yaylalarına, Ege'nin rüzgarlarından, Ağrı Dağı'nın karlı zirvesine kadar, Anadolu'nun her köşesinde ayrı bir cevher saklıdır. Emekle harmanlanan toprağı, buğdaydan üzüme, zeytinden incire sayısız çeşitlilikteki ürünü, bire bin ölçüde sunar. Toprağın bereketi, mutfakta şifa ve lezzete, sofralarda muhabbete dönüşür.

Öyle bir mutfak birikimi düşünün ki Asurluların baharat yoluyla getirdiği tatlardan, Hititlerin arpa ekmeğine kadar uzansın. Selçukluların tandırından Osmanlı'nın kültürleri harmanlayan zengin mutfağına kadar geniş bir mirası içinde taşısın."

"Geçmişten geleceğe uzanan bir köprü"

Emine Erdoğan, bugün yenilen her lokmanın geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibi olduğuna işaret ederek, "Her tarif, isimlerini sayamayacağımız kadar çok sayıdaki kültürün zenginleştirdiği, lezzeti şifayla birleştiren köklü bir birikimin ürünü." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun zengin kaynaklarına ve bereketli topraklarına derin bir anlam dünyasının da eşlik ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Zarafeti ve estetiği hayatın merkezine alan bir anlayışın eseri olarak, bu toprakların insanı, zanaatı ile eşyaya ruh kazandırır. Bugün Kapadokya'nın seramik ustalarının, Mardin'in Telkari ustalarının, Erzurum'un Oltu taşı ustalarının elleri, asırlar öncesindeki uygarlıkların mirasını yaşatmaktadır. Anadolu insanının tuvali niteliğindeki halı ve kilimlerin her bir düğümü, nesiller boyu aktarılan hikayelerin ve duaların birer ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin "Anadoludakiler" olarak çok değerli bir hazinenin emanetçileri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun bilgelik kitabını satır satır okumak ve dünyaya anlatmak, bizim görevimiz. Toprağımızdaki bereketin, sofralarımızdaki birikimin, kalplerden dökülerek sanata dönüşen el becerilerinin yeniden idrakine varmalıyız. Diğer yandan bu düşüncelerle çıktığımız Anadoludakiler yolculuğunu, sadece kültürel mirası koruma hedefiyle sınırlayamayız. Anadoludakiler Projesi, Türkiye'nin 2023'le başlayan, 2053 ve hatta 2071'i de kapsayan büyük kalkınma hamlelerinin bir parçasıdır.

Toplumun her kesimini içine alan, büyük bir dönüşümü yerelden başlatmaktadır. Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır."

"Özümüzü güçlendirerek sınırlarımızın ötesine ulaşacağız"

Emine Erdoğan, küresel muadilleri düşünüldüğünde Anadolu ürünlerinin standart belirleyecek kalitede olduğuna dikkati çekerek, "Nitekim tarih boyunca bu toprağın insanı sadece üretmekle kalmamış, lezzetin, kalitenin ve zarafetin ölçüsünü belirlemiştir. Aydın'ın inciri, Çorum'un leblebisi, Gaziantep'in fıstığı, Malatya'nın kayısısı, Safranbolu'nun safranı gibisi başka yerde bulunabilir mi?" dedi.

Tiftik yününün, Bursa ipeğinin, Anzer balının küresel markalar haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bunun birinci adımı ise yerel üretimi güçlendirmektir. Tıpkı kökleri sulanan bir ağacın dallarını uzatması gibi biz de özümüzü güçlendirerek sınırlarımızın ötesine ulaşacağız." görüşünü paylaştı.

"Köylerimizi güçlü bir şekilde yaşatmadan, şehirlerimizi kalkındıramayız"

Emine Erdoğan, şehirlerle sınırlandırılmış bir kalkınmanın, hedeflenen başarıya ulaşamayacağının altını çizerek, gerçek bir kalkınmanın ancak şehirlerle birlikte, köyleri ve kasabaları da geleceğe taşımakla mümkün olacağını aktardı.

"Kırsaldaki gençlerimiz, yerel girişimcilerimiz, hayallerini şehre taşımak zorunda kalmadan, kendi topraklarında büyütebilmelidir" diyen Emine Erdoğan, "Köylerimizi güçlü bir şekilde yaşatmadan, şehirlerimizi kalkındıramayız. Bu çerçevede Anadoludakiler Projemizi, Türkiye'nin milli kalkınma hamlesinin esas bir parçası olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında, Anadolu'nun değerlerinin, tek tek yeniden keşfedilirken, modern üretim yöntemleri ve yeni pazarlama araçlarıyla tüketiciyle buluşturulduğunu anlatan Emine Erdoğan, yerel girişimcilere ve kooperatiflere, kredi ve tanıtım desteğinin yanı sıra özel eğitim imkanlarının da sunulduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki proje kapsamında attığımız her adım, sahip olduğumuz bereket, birikim ve beceri miraslarını, ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye biraz daha yaklaştıracaktır. Tıpkı burada ilk gösterimini yapacağımız belgesel gibi." diye konuştu.

Anadoludakiler belgesel serisinin ilk bölümü Karadeniz Bölgesi

Yerel hazineleri tanıtmayı amaçlayan belgesel serisinin bugün gösterimi yapılacak ilk bölümünde Karadeniz Bölgesi'nin ele alınacağını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bereket ürünü olarak 'çay', birikim ürünü olarak 'Laz Böreği' ve beceri ürünü olarak 'Kazaziye' sanatı anlatılacak. Öncelikle çayın topraktan yetişerek, gönülleri birleştiren manevi bir güce nasıl dönüştüğünü izleyeceğiz. Ardından, Hopa'nın mutfağından çıkan, nesilden nesile aktarılan bir lezzet hazinesi olan Laz Böreği'nin özel formülüne ve bu formülü yaşatan kadın girişimcilerimizin ilham verici hikayesine kulak vereceğiz.

Son olarak, ince işçilikle tel tel emeğin estetiğe dönüştüğü Kazaziye'nin yapımındaki ustalığı keşfedeceğiz. Bunlar gibi her bölgenin özgün ürünleri ve hikayeleri, haftalık olarak izleyici ile buluşacak."

Emine Erdoğan, tarihe önemli bir kayıt düşen Anadoludakiler Belgeseli'ni hayata geçirdikleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, NTV ekibini, Kalkınma Ajanslarını ve Bölge Kalkınma İdarelerini tebrik etti.

Programda ilan edilen "Anadoludakiler Tasarım Yarışması'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Ayrıca, bölge bölge Anadolu'nun kültürel zenginliklerini bir araya getiren özel sergimiz, ocak ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Ankaralı vatandaşlarımız başta olmak üzere, bu değerli mirasa tanıklık etmek isteyen herkesi, sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in de birer konuşma yaptığı programda, Bakan Kacır, Emine Erdoğan'a "81 il 81 Koku" koleksiyonundan, "Buram Buram Anadolu" adlı eseri hediye etti. Eserde, cam üfleme şişelerinin içerisinde ülkenin her yöresinden kokular yer alıyor.

Program sonunda Anadoludakiler Belgesel serisinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, Anadoludakiler Sergisi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ferit Şahenk ile Anadoludakiler Sergisi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sergide yer alan Anadolu'nun kültürel mirası olan ürünler hakkında Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet Şimşek'ten ve Bakan Kacır'dan bilgi aldı.

Anadolu'nun bereket, birikim ve becerilerinin ürünleri olan baharatlar ve bitkiler, bakırdan işlenmiş ürünler ve dokuma ürünleri başta olmak üzere sergideki tüm ürünleri tek tek inceleyen Emine Erdoğan, programa katılan bakanlar Kacır ve Özdemir ile protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.