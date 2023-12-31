Emine Erdoğan 2023'te Gazze'de katliamın durması için çalışma yürüttü

Emine Erdoğan, 2023'te tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için yoğun çaba harcadı.

Gazze'de akan kanın durması için yurt içi ve yurt dışında yoğun bir insani yardım çalışması yürüten Emine Erdoğan, 2017'de başlattığı Sıfır Atık hareketinin küresel boyuta taşınması için de önemli adımlar attı.

Yıl boyunca depremzedeleri yalnız bırakmamaya özen gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında yer alan, başta bebek ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba harcayan Emine Erdoğan, yıl boyunca da her fırsatta depremzedelerle bir araya gelerek onları yalnız bırakmamaya özen gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlere eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile de bölgeye giderek, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan, depremden etkilenen tüm illeri ziyaret etmesinin yanı sıra evleri yıkıldığı için başta Ankara olmak üzere farklı şehirlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerle de sık sık bir araya geldi.

Ramazanın ilk iftarını da Malatyalı depremzede ailenin Ankara'daki yeni evinde yapan Emine Erdoğan, daha sonra Devlet Konukevi'ndeki iftar programında da birçok depremzede aile ile buluştu.

ABD'den Ukrayna'ya birçok ülke devlet ve hükümet başkanının eşi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin taziye ve "geçmiş olsun" mesajlarını kabul eden Emine Erdoğan, pek çok lider eşiyle de telefonda görüştü.

BM Genel Kuruluna hitap eden ilk Türk lider eşi

Emine Erdoğan, 2023'te de geçmiş yıllarda olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında sıfır atık konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BM Genel Kurulu kararıyla 30 Mart’ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesinde öncü rol oynayan Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel davetiyle 2023'te ilki düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine ve BM özel oturumuna katılmak üzere New York'a gitti.

Burada Genel Sekreter Guterres'le bir araya gelen Emine Erdoğan, BM 77. Genel Kurul Başkanı tarafından düzenlenen, "sıfır atık" konulu, eş sunucu 105 ülkenin yer aldığı özel oturumda katılımcılara hitap etti. Emine Erdoğan, hitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." sözlerini bir kez daha BM Genel Kurul Salonu'nda uluslararası kamuoyuna hatırlattı.

BM Genel Kuruluna hitap eden ilk Türk Cumhurbaşkanı eşi olan Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından da sıfır atık bağlamında kurulacak Danışma Kurulu'nun başkanlığı teklif edildi.

Emine Erdoğan, New York temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile de görüştü.

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti

BM Genel Kurulu hitabının ardından BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olmayı kabul eden Emine Erdoğan, kurulun 27 Temmuz'da tanışma amaçlı gerçekleştirilen çevrim içi toplantısına da başkanlık etti.

Erdoğan, bu toplantıda Sıfır Atık Hareketi için küresel çağrıda bulunarak, "Temizlemekten ziyade kirletmemeyi esas almalı, atık üretmeyen bir yaşam modelini tüm dünyada yaygınlaştırmalıyız." mesajını verdi.

BM Dünya Şehirler Günü

Sıfır Atık Danışma Kurulunun tanışma toplantısındaki hitabında Danışma Kurulunun ve 3 senelik görev süresinin hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğinin, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşeceğini ifade etti. Erdoğan, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle Danışma Kurulunun ilk resmi toplantısının İstanbul'da yapılacağını da duyurarak kurul üyelerini İstanbul'a davet etti

Emine Erdoğan, "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programındaki hitabında, Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları her düzeyde güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kurulduğunu bildirerek, "Vakıf, yerelde atıksız yaşam biçimini yerleştirmeyi, uluslararası boyutta da uygulamanın teşvikini sağlamayı hedefliyor. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza atmasını canıgönülden temenni ediyorum." dedi.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu ise 1 Kasım 2023'te İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ilk resmi toplantıda bir araya geldi.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, kurul işbirliğinde başarılı sıfır atık hikayelerini taltif için küresel bir Sıfır Atık Ödülleri'nin tertip edilmesi üzerine çalışmaları gerektiğini belirterek, söz konusu ödüllerin, halihazırda var olan başarı hikayelerini dünyaya tanıtırken, yeni girişimlerin oluşmasına da kayda değer katkı sağlayacağını vurguladı.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imza atıldı

BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında 17 Eylül'de New York'a yeniden giden Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesine atılan ilk adım başta olmak üzere birçok konuda girişimlerde bulundu.

Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ilk imzası ile açılan "https://zerowastecommitment.com" internet sitesi halihazırda bugün 73 ülkeden 10 binin üzerinde sıfır atık gönüllüsünün de iyi niyet beyanını imzaladığı ve her geçen gün dünyanın dört bir yanında katılan kişi sayısının arttığı bir mecra haline geldi.

Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, BM'nin üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatlarının hazır bulunduğu programda, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "İnsanlık ailesini, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone liderlerinin eşleri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, sıfır atık gönüllüsü oldu. 2023 yılında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza atarak Sıfır Atık gönüllüsü olan lider eşi ve uluslararası temsilcilerin sayısı 40'ı aştı.

New York'ta çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için "güç birliği yapma" çağrısı yaptı

BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Maada Bio'nun ev sahipliğinde BM'de düzenlenen ve kendisinin özel davetli olarak katıldığı "Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü" etkinliğinde, çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için "güç birliği yapma" çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, Türk kültürünü New York Türkevi’nde tanıtma misyonuyla Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini, misafir ettiği devlet başkanları eşlerine tanıttı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya gelen Emine Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır'la da görüştü.

"Su Verimliliği Seferberliği"

Yurt içinde de birçok sosyal sorumluluk projesini himaye eden Emine Erdoğan, projelerin ilk adımını düzenlenen tanıtım toplantılarıyla yaptı.

Bu kapsamda Emine Erdoğan'ın himayesi, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin bir bardak suya muhtaç kalmaması için bugünden çalışan bütün duyarlı insanlarımıza çağrıda bulunuyorum, Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun." mesajını verdi.

Gazze için somut adım çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günlerden itibaren mesaisinin büyük bir bölümünde Gazze'de akan kanın durması için çaba harcayan Emine Erdoğan, uluslararası toplumu "Gazze için somut adım atmaya" çağırdı.

Bu çağrısını sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklamalarla duyuran Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin lider eşi ile Gazze'ye yönelik saldırılar ve yaşanan sürece ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Filistin İçin Tek Yürek" Zirvesi

Emine Erdoğan, 15 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, ev sahipliğini yaptığı, 15 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin bizzat, 3 ülke lider eşinin de video mesajlı ile katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuklara hitap etti.

Gazze'nin bugün artık meçhul çocuklar şehri olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarını talep ediyorum." dedi.

"Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında hazırlanan ve Emine Erdoğan tarafından okunan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emine Erdoğan, zirvenin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin olarak da Doha'da, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza ile Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi İnisiyatif Hareketi'nin devamı niteliğindeki eylem planlarını görüştü. Yine bu inisiyatif hareketinin devamı niteliğinde İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ın, öncülüğünde "Uzat Elini Ey İnsanlık" sloganıyla 2009'da düzenlenen zirvedeki hitabında göz yaşı dökerek yaptığı barış çağrısını televizyondan izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, göz yaşlarınız bize ulaştı." notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de sergide dikkati çekti.

"Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun"

Emine Erdoğan, bu yıl mayıs ayında ikinci turda sonuçlanan seçim öncesi birçok yurt içi mitingde ve yurt dışı ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

İkinci turda sonuçlanan seçimin ardından, "İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde de yalnız bırakmadı.

Emine Erdoğan, 2023'te ayrıca, Cumhuriyetin 100. yılı, Kiev Lider Eşleri Zirvesi, Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi, Koruyucu Aile Günü, İlk Togg T10X Teslim Töreni, Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Ödül Töreni, Esenler Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Açılış Töreni, TİKAD Dünyaya Yön Veren Kadınlar, Gönül Elçileri, BM-Habitat 31 Ekim Dünya Şehirler Günü, Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği, Sosyal Refahın Adil Dağılımı programları gibi yurt içi ve yurt dışında birçok toplantıya da katıldı.